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19:17 (мск), источник: Матч ТВ

Бывший нападающий «Ювентуса» сломал таксисту челюсть

Бывший форвард сборной Дании и туринского «Ювентуса» Никлас Бендтнер арестован за нанесение увечий таксисту. Инцидент произошел в Копенгагене.

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Как сообщает Adresseavisen, датчанин сломал водителю такси челюсть, после чего потерпевший отправился в больницу, где был прооперирован.

Менеджер компании, в которой работает водитель, заявил, что уже направлено заявление в полицию.

На данный момент, 30-летний Бендтнер выступает за норвежский «Русенборг».

Напомним, ранее нападающий уже был замечен в подобных конфликтах с водителями такси. В 2014 году он стянул брюки прямо в салоне такси и оскорбил водителя.

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