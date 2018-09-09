Бывший нападающий «Ювентуса» сломал таксисту челюсть
Бывший форвард сборной Дании и туринского «Ювентуса» Никлас Бендтнер арестован за нанесение увечий таксисту. Инцидент произошел в Копенгагене.
Бывший форвард сборной Дании и туринского «Ювентуса» Никлас Бендтнер арестован за нанесение увечий таксисту. Инцидент произошел в Копенгагене.
Как сообщает Adresseavisen, датчанин сломал водителю такси челюсть, после чего потерпевший отправился в больницу, где был прооперирован.
Менеджер компании, в которой работает водитель, заявил, что уже направлено заявление в полицию.
На данный момент, 30-летний Бендтнер выступает за норвежский «Русенборг».
Напомним, ранее нападающий уже был замечен в подобных конфликтах с водителями такси. В 2014 году он стянул брюки прямо в салоне такси и оскорбил водителя.