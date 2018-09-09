Бывший нападающий «Ювентуса» сломал таксисту челюсть

Как сообщает Adresseavisen, датчанин сломал водителю такси челюсть, после чего потерпевший отправился в больницу, где был прооперирован.

Менеджер компании, в которой работает водитель, заявил, что уже направлено заявление в полицию.

На данный момент, 30-летний Бендтнер выступает за норвежский «Русенборг».