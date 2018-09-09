Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Гибралтар
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Перу
Футбол. Лига наций
19:00
Дания2
Уэльс0
Футбол. Лига наций
19:00
Болгария1
Норвегия0
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия1
Латвия0
Футбол. Лига наций
19:00
Македония2
Армения0
Футбол. Лига наций
16:00
Украина1
Словакия0
Футбол. Сборные
16:00
Индия2
Мальдивские Острова0
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
20:57 (мск), источник: Матч ТВ

Карлос Алос: Аршавин — это игрок, которого надо беречь

Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос после поражения от «Зенита» (0:1) в товарищеском матче очень высоко оценил значимость бывшего игрока сине-бело-голубых Андрея Аршавина для своей команды и заявил, что был бы рад видеть петербургскую команд в Алма-Ате.

Наверх
Источник: Матч ТВ

— Извините, мой русский не так хорош, поэтому буду говорить на испанском, — в первую очередь заявил Карлос Алос. — Для нас это был очень важный матч, чтобы получить игровой тонус во время паузы. И, конечно приятно было посетить такой стадион и сыграть с такой командой как «Зенит». Считаю, что обе команды использовали момент, чтобы дать игровую практику тем, кто не всегда попадает в стартовый состав. Довольны, что Аршавин мог вернуться домой. То, как его приветствовали болельщики — самое важное, что может быть в футболе.

— Аршавин отыграл почти весь матч. Это потому что он оказался в родном городе?

— Он много играет в чемпионате Казахстана, причем почти все время с первых минут. Конечно, из-за возраста это тот игрок, которого надо беречь, чтобы он был по возможности свеж. Но мы очень довольны Аршавиным, потому что его эффективность очень высока. Он помогает в очень многих вещах изнутри, которые трудно увидеть снаружи.

— Есть ли планы провести ответный матч в Алма-Ате?

— Для нас это было бы очень приятно. Но вопрос лучше задать президентам клубов.

«Зенит» победил «Кайрат» Аршавина в дебютном матче Маркизио.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Супергол Бэйла за сборную. Вы должны это увидеть
20 человек проголосовали за восстановление СБР в правах, 29 — против
Люк Шоу всех перепугал. События вечера, которые вы упустили
Трансфер века. Почему Терри — реальное усиление для «Спартака»
Дениса Черышева обвиняют в применении допинга
Не забил, но поборол. Блестящая победа Магомедшарипова
Отступные Промеса в «Севилье» составят 150 миллионов евро
«Зенит» представил Маркизио
«Зенит» в товарищеском матче победил «Кайрат»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь