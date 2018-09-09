Карлос Алос: Аршавин — это игрок, которого надо беречь

Источник: Матч ТВ

— Извините, мой русский не так хорош, поэтому буду говорить на испанском, — в первую очередь заявил Карлос Алос. — Для нас это был очень важный матч, чтобы получить игровой тонус во время паузы. И, конечно приятно было посетить такой стадион и сыграть с такой командой как «Зенит». Считаю, что обе команды использовали момент, чтобы дать игровую практику тем, кто не всегда попадает в стартовый состав. Довольны, что Аршавин мог вернуться домой. То, как его приветствовали болельщики — самое важное, что может быть в футболе.

— Аршавин отыграл почти весь матч. Это потому что он оказался в родном городе?

— Он много играет в чемпионате Казахстана, причем почти все время с первых минут. Конечно, из-за возраста это тот игрок, которого надо беречь, чтобы он был по возможности свеж. Но мы очень довольны Аршавиным, потому что его эффективность очень высока. Он помогает в очень многих вещах изнутри, которые трудно увидеть снаружи.

— Есть ли планы провести ответный матч в Алма-Ате?

— Для нас это было бы очень приятно. Но вопрос лучше задать президентам клубов.