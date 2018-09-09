Карлос Алос: Аршавин — это игрок, которого надо беречь
Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос после поражения от «Зенита» (0:1) в товарищеском матче очень высоко оценил значимость бывшего игрока
Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос после поражения от «Зенита» (0:1) в товарищеском матче очень высоко оценил значимость бывшего игрока
— Извините, мой русский не так хорош, поэтому буду говорить на испанском, — в первую очередь заявил Карлос Алос. — Для нас это был очень важный матч, чтобы получить игровой тонус во время паузы. И, конечно приятно было посетить такой стадион и сыграть с такой командой как «Зенит». Считаю, что обе команды использовали момент, чтобы дать игровую практику тем, кто не всегда попадает в стартовый состав. Довольны, что Аршавин мог вернуться домой. То, как его приветствовали болельщики — самое важное, что может быть в футболе.
— Аршавин отыграл почти весь матч. Это потому что он оказался в родном городе?
— Он много играет в чемпионате Казахстана, причем почти все время с первых минут. Конечно,
— Есть ли планы провести ответный матч в
— Для нас это было бы очень приятно. Но вопрос лучше задать президентам клубов.
«Зенит» победил «Кайрат» Аршавина в дебютном матче Маркизио.