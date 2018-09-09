УЕФА: Европейский клубный футбол в 2017 году впервые показал прибыль

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УЕФА проанализировал финансы 718 клубов из первых дивизионов национальных чемпионатов в Европе, по итогам 2017 года общая прибыль составила €600 млн.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.

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«Благодаря финансовому fair play европейский клубный футбол здоровее, чем когда-либо. Общая прибыль клубов в 2017 году в размере €600 млн — выдающееся улучшение по сравнению с убытками в €1,5 млрд в 2011 году, когда он был введен. Это четко показывает, что финансовый fair play работает», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Анализ также показал, что финансовый баланс клубов сильнее, чем когда-либо прежде, где активы на €7,7 млрд превышают долги и обязательства, по сравнению с €1,9 млрд в начале 2011 года. «Этот успех, эта новая стабильность является результатом работы УЕФА и его ассоциаций-членов в области внедрения систем лицензирования, включая механизмы контроля затрат, которые привели к значительному улучшению финансовой дисциплины. Финансовый fair play предоставил платформу для клубов, чтобы контролировать свои расходы и выплачивать свои долги», — добавил Чеферин.