УЕФА: Европейский клубный футбол в 2017 году впервые показал прибыль
ТАСС, 9 сентября. Европейский клубный футбол в 2017 году впервые оказался прибыльным. Это стало возможно благодаря введению финансового fair play, сообщает
ТАСС, 9 сентября. Европейский клубный футбол в 2017 году впервые оказался прибыльным. Это стало возможно благодаря введению финансового fair play, сообщает
УЕФА проанализировал финансы 718 клубов из первых дивизионов национальных чемпионатов в Европе, по итогам 2017 года общая прибыль составила €600 млн.
Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.
«Благодаря финансовому fair play европейский клубный футбол здоровее, чем
Анализ также показал, что финансовый баланс клубов сильнее, чем
Также сообщается, что 29 из 54