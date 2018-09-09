Джон Терри в «Спартаке»: что думают об этом в Англии

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На днях в российском, да и мировом футболе рванула трансферная бомба. Один из самых хорошо информированных итальянских журналистов Джанлука Ди Марцио сообщил, что легенда «Челси» и сборной Англии Джон Терри проходит медобследование для московского «Спартака». Позже появилось видео, как Терри покидает итальянскую клинику в компании Марко Трабукки. Этот факт позволяет говорить о переходе как о почти свершившемся факте.

Мы поинтересовались у английских коллег, что они думают о столь неожиданном повороте в карьере знаменитого защитника.

Нил Маклиман, The Sun:

— У Терри не может быть счастливых воспоминаний о Москве — здесь он не забил пенальти в финале Лиги чемпионов 2008 года против «Манчестер Юнайтед». Знаю, что он не хотел играть в АПЛ ни в одной команде, кроме «Челси», поэтому не мог оказаться в этой лиге. Его связывали с лиссабонским «Спортингом», но он выбрал «Спартак». В декабре исполнится 38 лет, поэтому этот трансфер — не на годы вперёд.

Терри не имел игровой практики с мая, поэтому ему потребуется время, чтобы снова набрать форму. Что касается восприятия этого перехода общественностью с учётом политической составляющей, то здесь нет недоразумений.

Да, Россия все чаще рассматривается у нас как агрессивная и опасная нация, которая вмешивается в западные выборы, отравляет граждан Великобритании, обманом выигрывает Олимпийские игры… Но если Терри хочет играть в России, то он волен делать, что хочет.

Том Уильямс, AFP:

— Этот переход — большой сюрприз для меня. В прошлом сезоне он регулярно играл в «Астон Вилле» и помог ей выйти в плей-офф Чемпионшипа, но он уже не тот игрок, которым когда-то был. Это большой сюрприз, что он переезжает за границу, не говоря уже о том, что Джон выбрал Москву. Он очень «английский» парень и игрок английского стиля, поэтому будет интересно посмотреть, как он приживётся в России.

Я не видел обширной публичной реакции на это — люди просто очень удивлены. Думаю, Терри поговорил с Абрамовичем о «Спартаке» и о том, что такое жизнь в Москве. Это могло быть важным фактором в его решении.

Джэк Питт-Брук, The Independent:

— Джон Терри много лет блестяще играл в «Челси», но сейчас он уже «не тот» в силу возраста. В прошлом году он отлично справился в «Астон Вилле» в Чемпионшипе, но ему потребовался ещё один вызов не из Англии. Я думал, что он переедет в Китай или США. Тот факт, что он едет в Россию, показывает, что он всё ещё хочет играть на высоком уровне. Терри — блестящий лидер и оратор. Если у его новых партнёров по команде есть проблемы с английским языком, то Джон может быть не так эффективен, как все привыкли его видеть.

Английская общественность нормально отреагировала на этот трансфер. После чемпионата мира в Англии хорошо относятся к российскому футболу и российскому народу, несмотря на все политические проблемы.

Дом Фифилд, The Guardian:

— Я не уверен, что Терри сейчас находится в форме. Он старался её набрать, тренируясь самостоятельно, но ещё может немного отставать от остальных. Он никогда не был быстрым — зато хорошо читал игру и физически силён. Нет причин, по которым он не может продолжать играть на высоком уровне. Терри хорошо проявил себе в Чемпионшипе в прошлом сезоне. Но ему нужно играть в команде с низкой линией обороны. Он не подходит для команды, которая играет с высокой линией обороны. Поэтому в «Спартаке» могут быть проблемы.

Россия ему интересна. Ему будут платить хороши деньги. Плюс него есть московская история, которая произошла в 2008 году в «Лужниках». Это дополнительная интересная деталь, которая подогревает переход. Я сомневаюсь, что Джон выучит язык, но он должен быть профессионалом и хорошим лидером. Как Иванович в «Зените» сейчас.