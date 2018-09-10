Зидан: Скоро я вернусь к тренерской работе

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь», — сказал Зидан в интервью TVE.

Напомним, Зинедин возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Вместе с мадридским клубом 46-летний француз стал чемпионом Испании, а также трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА.