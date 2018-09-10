Зидан: Скоро я вернусь к тренерской работе
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не собирается долго оставаться без работы.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не собирается долго оставаться без работы.
«Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь», — сказал Зидан в интервью TVE.
Напомним, Зинедин возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Вместе с мадридским клубом 46-летний француз стал чемпионом Испании, а также трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
Ранее сообщалось, что Зидан является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который в настоящее время возглавляет Жозе Моуринью. Также, по информации прессы, француз в 2019 году может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».