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01:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Скоро я вернусь к тренерской работе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не собирается долго оставаться без работы.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь», — сказал Зидан в интервью TVE.

Напомним, Зинедин возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Вместе с мадридским клубом 46-летний француз стал чемпионом Испании, а также трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который в настоящее время возглавляет Жозе Моуринью. Также, по информации прессы, француз в 2019 году может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала»
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1 июня© Ньюстюб
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