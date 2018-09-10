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09:32 (мск), источник: Р-Спорт

Зидан: Скоро собираюсь вернуться к тренерской работе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского «Реала», экс-футболист сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе.

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Источник: Reuters

Зидан после окончания сезона-2017/18 покинул пост главного тренера «Реала», который он трижды приводил к победе в Лиге чемпионов. В качестве возможного нового места работы француза СМИ называли английский «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

«Скоро я собираюсь вновь тренировать, потому что мне это нравится. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь», — цитирует Зидана Mundo Deportivo со ссылкой на TVE.

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