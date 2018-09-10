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17:39 (мск), источник: Газета.Ру

Умер Кристиан Попиела

Бывший нападающий итальянского «Кальяри» Кристиан Попиела скончался в возрасте 20-ти лет, сообщает Football Italia.

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По информации СМИ, футболист 9 сентября попал в автомобильную катастрофу, врезавшись на своей машине в ограждение. Трагедия произошла в Польше.

«Кальяри», итальянский клуб из Серии А, уже выразил свои соболезнование семье и близким погибшего футболиста.

Попиела дебютировал дебютировал за клуб из Сардинии в 2016 году в возрасте 17-ти лет.

Ранее СМИ сообщили, что 19-летний защитник «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.

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