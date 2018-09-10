Умер Кристиан Попиела

По информации СМИ, футболист 9 сентября попал в автомобильную катастрофу, врезавшись на своей машине в ограждение. Трагедия произошла в Польше.

«Кальяри», итальянский клуб из Серии А, уже выразил свои соболезнование семье и близким погибшего футболиста.

Попиела дебютировал дебютировал за клуб из Сардинии в 2016 году в возрасте 17-ти лет.