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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Примера намерена проводить матчи в США и Канаде, несмотря на протест игроков

Руководство испанской Примеры и футболисты клубов, выступающих в лиге, по-прежнему не могут найти компромисс в вопросе предстоящего проведения некоторых матчей в странах Северной Америки.

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope, в настоящий момент игроки команд испанского чемпионата всерьёз рассматривают проведение забастовки, и вероятность такого исхода событий повышается с каждым днём.

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В Примере отказались идти на уступки в вопросе проведения матчей в США и Канаде, несмотря на неоднократные протесты с их стороны и официальное выступление от Ассоциации футболистов Испании, в составлении которого принимали участие капитаны и представители клубов лиги, среди которых Серхио Рамос («Реал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико») и другие.

Ранее стало известно, что первым матчем Примеры, который пройдёт в США, станет игра «Жирона» — «Барселона» в 21-м туре чемпионата, запланированная на 27 января. При этом номинальные хозяева уже дали своё согласие.

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