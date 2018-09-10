Примера намерена проводить матчи в США и Канаде, несмотря на протест игроков

В Примере отказались идти на уступки в вопросе проведения матчей в США и Канаде, несмотря на неоднократные протесты с их стороны и официальное выступление от Ассоциации футболистов Испании, в составлении которого принимали участие капитаны и представители клубов лиги, среди которых Серхио Рамос («Реал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико») и другие.



Ранее стало известно, что первым матчем Примеры, который пройдёт в США, станет игра «Жирона» — «Барселона» в 21-м туре чемпионата, запланированная на 27 января. При этом номинальные хозяева уже дали своё согласие.