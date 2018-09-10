«Актобе» проиграл клубу российской премьер-лиги в товарищеском матче
Футболисты «Актобе» уступили российскому «Оренбургу» в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Актобе» уступили российскому «Оренбургу» в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Актобе завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Оба гола в матче были забиты во втором тайме.
Отметим, что «Актобе» после 24 игр занимает шестое место в КПЛ, а «Оренбург» после шести туров идет на четвертом месте из 16 команд российской