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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» проиграл клубу российской премьер-лиги в товарищеском матче

Футболисты «Актобе» уступили российскому «Оренбургу» в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Актобе завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Оба гола в матче были забиты во втором тайме.

Отметим, что «Актобе» после 24 игр занимает шестое место в КПЛ, а «Оренбург» после шести туров идет на четвертом месте из 16 команд российской премьер-лиги.

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