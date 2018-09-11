Зимой Озил может перейти в «Фенербахче»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Daily Mail.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Daily Mail.
По информации источника, турецкий «Фенербахче» следит за ситуацией с 29-летним атакующим хавбеком, у которого, судя по всему, конфликт с Унаи Эмери. Также Озил подвергается жёсткой критике со стороны СМИ,
Зарплата Озила в лондонском клубе составляет € 350 тыс. в неделю. На данный момент неясно, готов ли сам футболист покинуть «Арсенал».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии атакующий полузащитник принял участие в трёх матчах, в которых результативными действиями не отметился.