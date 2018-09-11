Зимой Озил может перейти в «Фенербахче»

По информации источника, турецкий «Фенербахче» следит за ситуацией с 29-летним атакующим хавбеком, у которого, судя по всему, конфликт с Унаи Эмери. Также Озил подвергается жёсткой критике со стороны СМИ, из-за чего он закончил международную карьеру в составе сборной Германии. Напомним, перед началом ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что вызвало волну возмущения.