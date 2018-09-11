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01:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Зимой Озил может перейти в «Фенербахче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По информации источника, турецкий «Фенербахче» следит за ситуацией с 29-летним атакующим хавбеком, у которого, судя по всему, конфликт с Унаи Эмери. Также Озил подвергается жёсткой критике со стороны СМИ, из-за чего он закончил международную карьеру в составе сборной Германии. Напомним, перед началом ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что вызвало волну возмущения.

Зарплата Озила в лондонском клубе составляет € 350 тыс. в неделю. На данный момент неясно, готов ли сам футболист покинуть «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии атакующий полузащитник принял участие в трёх матчах, в которых результативными действиями не отметился.

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