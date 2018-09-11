Текущие события
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Коста-Рика
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Чили
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Иран
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Лига наций
10.09
Португалия1
Италия0
Футбол. Лига наций
10.09
Швеция2
Турция3
Футбол. Лига наций
10.09
Шотландия2
Албания0
Футбол. Лига наций
10.09
Сербия2
Румыния2
Футбол. Лига наций
10.09
Черногория2
Литва0
Футбол. Лига наций
10.09
Андорра1
Казахстан1
Футбол. Лига наций
10.09
Косово2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
10.09
Мальта1
Азербайджан1
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель выбрал Ареола основным вратарём ПСЖ, Буффон будет посажен в запас

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намекнул, кто будет основным голкипером команды.

Наверх
Источник: Reuters

«Решение пока не является окончательным, но я сказал Ареола, что он в более выигрышном положении, чтобы стать номером один. Альфонс — воспитанник “ПСЖ”, он хочет проявить себя в этом клубе. Мы должны гордиться такими игроками, нам нужны футболисты, у которых “ПСЖ” в сердце», — цитирует Тухеля RMC Sport.

В первых двух матчах текущего сезона чемпионата Франции место в воротах парижан занимал Джанлуиджи Буффон, но впоследствии против «Анже» и «Нима» в стартовом составе «ПСЖ» выходил Ареола.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года, а летом покинул клуб по истечении срока действия контракта и присоединился к «ПСЖ».

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
У звезды сборной России обнаружили допинг?
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA
Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду
Черчесов: Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать
ITF сделала заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром
Ковальчук впервые тренировался в составе «Лос-Анджелес Кингз»
Дзюба — человек года по версии GQ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь