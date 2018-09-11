Тухель выбрал Ареола основным вратарём ПСЖ, Буффон будет посажен в запас

«Решение пока не является окончательным, но я сказал Ареола, что он в более выигрышном положении, чтобы стать номером один. Альфонс — воспитанник “ПСЖ”, он хочет проявить себя в этом клубе. Мы должны гордиться такими игроками, нам нужны футболисты, у которых “ПСЖ” в сердце», — цитирует Тухеля RMC Sport.