Ловрен из-за повреждения может пропустить ещё один месяц
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может отложить своё возвращение на поле после повреждения.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может отложить своё возвращение на поле после повреждения.
Хорватский футболист
Игрок сборной Хорватии испытывал проблемы с тазом во время прошлого сезона, и ситуация обострилась во время чемпионата мира—2018. Ранее сообщалось, что Ловрен вернётся в строй уже в начале сентября.
Как информирует Liverpool Echo, Ловрен восстановится только к концу октября, после следующего перерыва на матчи национальных команд.
В прошлом сезоне хорват провёл за мерсисайдцев в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» после четырёх туров лидирует в таблице АПЛ.