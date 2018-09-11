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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен из-за повреждения может пропустить ещё один месяц

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может отложить своё возвращение на поле после повреждения.

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Источник: РИА "Новости"

Хорватский футболист из-за проблем с мышцами живота может пропустить ещё один месяц.

Игрок сборной Хорватии испытывал проблемы с тазом во время прошлого сезона, и ситуация обострилась во время чемпионата мира—2018. Ранее сообщалось, что Ловрен вернётся в строй уже в начале сентября.

Как информирует Liverpool Echo, Ловрен восстановится только к концу октября, после следующего перерыва на матчи национальных команд.

В прошлом сезоне хорват провёл за мерсисайдцев в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» после четырёх туров лидирует в таблице АПЛ.

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