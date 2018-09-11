Ловрен из-за повреждения может пропустить ещё один месяц

Источник: РИА "Новости"

Хорватский футболист из-за проблем с мышцами живота может пропустить ещё один месяц.

Игрок сборной Хорватии испытывал проблемы с тазом во время прошлого сезона, и ситуация обострилась во время чемпионата мира—2018. Ранее сообщалось, что Ловрен вернётся в строй уже в начале сентября.

Как информирует Liverpool Echo, Ловрен восстановится только к концу октября, после следующего перерыва на матчи национальных команд.