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15:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марселу получит четыре месяца тюрьмы условно за финансовые махинации

Защитник «Реала» Марселу согласился с обвинениями налоговой службой Испании, подозревавшей его в финансовых махинациях.

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Источник: AP 2018

Как сообщает The Sportsman, бразилец получит четыре месяца тюрьмы условно, а также должен будет выплатить штраф в размере 670 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее аналогичные дела заводились против многих известных футболистов, игравших в Испании, включая Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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