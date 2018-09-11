Марселу получит четыре месяца тюрьмы условно за финансовые махинации
Защитник «Реала» Марселу согласился с обвинениями налоговой службой Испании, подозревавшей его в финансовых махинациях.
Защитник «Реала» Марселу согласился с обвинениями налоговой службой Испании, подозревавшей его в финансовых махинациях.
Как сообщает The Sportsman, бразилец получит четыре месяца тюрьмы условно, а также должен будет выплатить штраф в размере 670 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее аналогичные дела заводились против многих известных футболистов, игравших в Испании, включая Криштиану Роналду и Лионеля Месси.