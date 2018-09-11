Марадона: Почти подписал контракт с белорусами, но потом покинул их

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинец официально занимал должность председателя правления брестского «Динамо».

«У меня есть друг Мохамед, он хорошо отзывался о “Дорадос”. Я почти подписал контракт с белорусами, но потом покинул их на время, потому что думаю, что могу остаться здесь надолго», — цитирует Марадону Marca.

Напомним, в мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», при этом аргентинец уже долгое время не появлялся в Беларуси. Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.