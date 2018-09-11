Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег
Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри захотел улучшить условия контракта с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри захотел улучшить условия контракта с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, англичанин хочет заработать за девять месяцев больше, чем 1,9 миллиона евро. Он ведет переговоры с представителями «Спартака» об увеличении зарплаты на 1,3 — 1,4 миллиона. В настоящий момент Терри находится в Лондоне, куда прибыли представители
О грядущем переходе защитника в «Спартак» сообщалось 8 сентября. По информации итальянских источников, в тот день Терри прошел медосмотр в одной из римских клиник. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента — его контракт с клубом Чемпионшипа «Астон Вилла» истек летом.
Терри известен по своим выступлениям за лондонский «Челси», он долгое время был капитаном этой команды. В составе клуба, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, защитник пять раз становился чемпионом Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов в 2012 году.