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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переход Модрича в «Интер» может состояться в январе

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может в зимнее трансферное окно стать игроком «Интера», сообщает Sport Mediaset.

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Источник: Reuters

33-летний хорват хочет сменить команду, а также получить возможность сыграть против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду​, с которым ранее был одноклубником.

Напомним, в летнее трансферное окно Модрич мог перейти из «Реала» в «Интер», но трансфер не был осуществлен. Действующий контракт игрока рассчитан до 2022 года.

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