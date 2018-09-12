Переход Модрича в «Интер» может состояться в январе

33-летний хорват хочет сменить команду, а также получить возможность сыграть против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду​, с которым ранее был одноклубником.

Напомним, в летнее трансферное окно Модрич мог перейти из «Реала» в «Интер», но трансфер не был осуществлен. Действующий контракт игрока рассчитан до 2022 года.