«В Алматы я свой». Аршавин о роли в «Кайрате», суровых буднях казахстанского футбола и завершении карьеры

Источник: РИА "Новости"

9 сентября в Петербурге состоялся товарищеский матч «Зенита» и «Кайрата», который завершился минимальной победой хозяев 1:0. Его посетили 40 тысяч 122 зрителя. В той игре капитаном «Кайрата» был Аршавин, который считается одним из лучших игроков в истории «Зенита».

Также полузащитник рассказал о своей роли в алматинском клубе, суровых буднях казахстанского футбола, разнице чемпионатов России и Казахстана, а также планах после завершения карьеры.

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто. Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж — это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей.

Я бы хотел играть в команде, где я полезен. И мне полезно быть в «Кайрате», и «Кайрату» полезно, что я за него играю. Сейчас я думаю, что это идеальный союз. Андрей Аршавин.

Чемпионат Казахстана, конечно, отличается и уровнем футбола, и уровнем инфраструктуры. К сожалению, когда ты едешь куда-то на выезд, ты заранее готовишься к тому месту, где ты будешь играть: где-то нет воды, где-то душа, где-то поле чуть ли не с ямами даже на искусственном газоне.

Пару раз было, что руководство клуба на собрании говорило с легионерами и казахстанцами. Я спрашиваю: «Меня к кому?». К легионерам отсылали. И сейчас тоже тренер собирал легионеров и казахстанцев. Но так как он все равно по-русски переводит ребятам, я уточнил, куда мне. Все равно к легионерам. Так что я там легионер.

Я считаю, что приняли меня нормально. В Алматы я свой", — сказал Аршавин.

Сам же он не хочет порывать с футболом после окончания карьеры, и при этом твердо намерен вернуться в любимый Петербург, как только закончит выступать за «Кайрат». Но становиться тренером по-прежнему не желает.