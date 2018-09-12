«В Алматы я свой». Аршавин о роли в «Кайрате», суровых буднях казахстанского футбола и завершении карьеры
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин интервью 78.ru признался, что испытывает ностальгию по
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин интервью 78.ru признался, что испытывает ностальгию по
9 сентября в Петербурге состоялся товарищеский матч «Зенита» и «Кайрата», который завершился минимальной победой хозяев 1:0. Его посетили 40 тысяч 122 зрителя. В той игре капитаном «Кайрата» был Аршавин, который считается одним из лучших игроков в истории «Зенита».
Также полузащитник рассказал о своей роли в алматинском клубе, суровых буднях казахстанского футбола, разнице чемпионатов России и Казахстана, а также планах после завершения карьеры.
«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто. Когда ты родился в
Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей.
Я бы хотел играть в команде, где я полезен. И мне полезно быть в «Кайрате», и «Кайрату» полезно, что я за него играю. Сейчас я думаю, что это идеальный союз.
Чемпионат Казахстана, конечно, отличается и уровнем футбола, и уровнем инфраструктуры. К сожалению, когда ты едешь
Пару раз было, что руководство клуба на собрании говорило с легионерами и казахстанцами. Я спрашиваю: «Меня к кому?». К легионерам отсылали. И сейчас тоже тренер собирал легионеров и казахстанцев. Но так как он все равно
Я считаю, что приняли меня нормально. В Алматы я свой", — сказал Аршавин.
Сам же он не хочет порывать с футболом после окончания карьеры, и при этом твердо намерен вернуться в любимый Петербург, как только закончит выступать за «Кайрат». Но становиться тренером
«Мнение не изменилось, хотя все вокруг говорят, что у меня есть склонность к тренерской деятельности», — отмечает футболист.