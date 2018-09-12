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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Портсмута» и казахстанского клуба перебрался в чемпионат бывших футболистов КПЛ

Бухарестское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о переходе швейцарского футболиста боснийского происхождения Даниэля Суботича, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

О деталях контракта пока не сообщается, хотя игрок в новом клубе взял себе 31-й номер.

До «Динамо» Суботич с марта этого года играл за карагандинский «Шахтер», в составе которого провел 13 игр: девять в КПЛ и три в Кубке страны, результативными действиями не отметился.

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Карьеру начинал в швейцарском «Базеле», после чего отправился в клуб английской премьер-лиги «Портсмут», но не получил шанса сыграть в официальном матче. Затем форварда арендовали бельгийский «Зюлте Варегем» и английский «Саутенд Юнайтед».

В 2009-м покинул «Портсмут» и в дальнейшем не задерживался ни в одной команде дольше двух сезонов. В его карьере были итальянский «Гроссетто», румынские «Университатя» и «Тыргу-Муреш», украинская «Волынь», азербайджанская «Габала», кувейтская «Аль-Кадисия», молдавский «Шериф» и южнокорейский «Ульсан Хендэ».

За карьеру 29-летний Суботич становился победителем Кубка Азиатской конфедерации футбола, Суперкубка Кувейта, чемпионата и Суперкубка Молдавии. В сезоне-2015/2016 с 12 мячами выиграл гонку бомбардиров чемпионата Молдавии.

В начале карьеры играл за юношескую сборную Швейцарии (до 19 лет).

Отметим, что бухарестское «Динамо» после семи туров идет на восьмом месте при участии 14 команд в чемпионате Румынии, где также выступают другие бывшие игроки казахстанской премьер-лиги — Аздрен Лулаку за «Астру» и Чиприан Дяк за ЧФР. Первый защищал цвета «Астаны» и «Тобола», второй — «Актобе» и того же «Тобола».

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