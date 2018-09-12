Экс-форвард «Портсмута» и казахстанского клуба перебрался в чемпионат бывших футболистов КПЛ

Источник: Vesti.kz

О деталях контракта пока не сообщается, хотя игрок в новом клубе взял себе 31-й номер.

До «Динамо» Суботич с марта этого года играл за карагандинский «Шахтер», в составе которого провел 13 игр: девять в КПЛ и три в Кубке страны, результативными действиями не отметился.

Карьеру начинал в швейцарском «Базеле», после чего отправился в клуб английской премьер-лиги «Портсмут», но не получил шанса сыграть в официальном матче. Затем форварда арендовали бельгийский «Зюлте Варегем» и английский «Саутенд Юнайтед».

В 2009-м покинул «Портсмут» и в дальнейшем не задерживался ни в одной команде дольше двух сезонов. В его карьере были итальянский «Гроссетто», румынские «Университатя» и «Тыргу-Муреш», украинская «Волынь», азербайджанская «Габала», кувейтская «Аль-Кадисия», молдавский «Шериф» и южнокорейский «Ульсан Хендэ».

За карьеру 29-летний Суботич становился победителем Кубка Азиатской конфедерации футбола, Суперкубка Кувейта, чемпионата и Суперкубка Молдавии. В сезоне-2015/2016 с 12 мячами выиграл гонку бомбардиров чемпионата Молдавии.

В начале карьеры играл за юношескую сборную Швейцарии (до 19 лет).