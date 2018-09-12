Текущие события
Футбол. Сборные
04:05
Эквадор2
Гватемала0
Футбол. Сборные
04:00
Панама0
Венесуэла2
Футбол. Сборные
03:30
США1
Мексика0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия5
Сальвадор0
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия0
Аргентина0
Футбол. Сборные
11.09
Англия1
Швейцария0
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
15:23 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Кьево» по-прежнему может быть оштрафован на 15 очков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Кьево» по-прежнему может столкнуться со штрафом в 15 очков в текущем чемпионате Италии после возобновления дела об умышленном завышении клубом трансферной стоимости игроков, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что перед судом за намеренное завышение трансферных сборов на счетах своих клубов с целью получения лицензии на участие в чемпионатах серии А и серии B в сезонах-2015/16, -16/17 и -17/18 предстанут президент «Кьево» Лука Кампеделли и его коллега из клуба «Чезена» Джорджо Лугарези.

В июле итальянские СМИ сообщили, что клуб избежал санкций.

Сообщается, что прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) выступает за трехлетнее отстранение Кампеделли от футбола, а также наложение штрафа в 15 очков на «Кьево». Первые слушания по этому делу состоялись в среду.

Кьево
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова разочаровалась в Загитовой
Красота внешняя и внутренняя. Невероятная жена Игоря Смольникова
Сборная Бразилии добилась разгромной победы
«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки
Почему Терри не в «Спартаке»
Победитель Емельяненко отстранен за любимый препарат Родченкова
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
«То кулаком бью, то еще что»: Русские гимнастки опять круче всех
«Пусть выступают за Украину»: биатлонисткам РФ простили побег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь