СМИ: «Кьево» по-прежнему может быть оштрафован на 15 очков

Ранее сообщалось, что перед судом за намеренное завышение трансферных сборов на счетах своих клубов с целью получения лицензии на участие в чемпионатах серии А и серии B в сезонах-2015/16, -16/17 и -17/18 предстанут президент «Кьево» Лука Кампеделли и его коллега из клуба «Чезена» Джорджо Лугарези.