СМИ: «Кьево» по-прежнему может быть оштрафован на 15 очков
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Кьево»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Кьево»
Ранее сообщалось, что перед судом за намеренное завышение трансферных сборов на счетах своих клубов с целью получения лицензии на участие в чемпионатах серии А и серии B в сезонах-2015/16, -16/17 и -17/18 предстанут президент «Кьево» Лука Кампеделли и его коллега из клуба «Чезена» Джорджо Лугарези.
В июле итальянские СМИ сообщили, что клуб избежал санкций.
Сообщается, что прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) выступает за трехлетнее отстранение Кампеделли от футбола, а также наложение штрафа в 15 очков на «Кьево». Первые слушания по этому делу состоялись в среду.