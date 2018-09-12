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14:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» представила розовый комплект формы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте представил третий комплект формы, выполненный в розовом цвете.

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Традиционные цвета формы каталонцев сине-гранатовые, гостевая экипировка выполнена в салатовом цвете.

Третий комплект сделан в бледно-розовом цвете с диагональным красным элементом на груди. Сообщается, что дизайнеры формы посвятили диагональный элемент одной из главных улиц Барселоны — проспекту Диагональ, который пересекает практически весь город по диагонали.

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​​Розовая форма на сезон-18/19 — не такая уж редкость. Ранее свой комплект представил «Манчестер Юнайтед».

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