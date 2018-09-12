«Барселона» представила розовый комплект формы
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте представил третий комплект формы, выполненный в розовом цвете.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте представил третий комплект формы, выполненный в розовом цвете.
Традиционные цвета формы каталонцев
Третий комплект сделан в
Розовая форма на сезон-18/19 — не такая уж редкость. Ранее свой комплект представил «Манчестер Юнайтед».