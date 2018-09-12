«Барселона» представила розовый комплект формы

Третий комплект сделан в бледно-розовом цвете с диагональным красным элементом на груди. Сообщается, что дизайнеры формы посвятили диагональный элемент одной из главных улиц Барселоны — проспекту Диагональ, который пересекает практически весь город по диагонали.