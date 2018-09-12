В «Валенсии» не получали данных о «деле Черышева»

Проверка связана со словами отца игрока, который в интервью «Спорт уик-энд» говорил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время лечения в «Вильярреале». Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию. За использование гормона роста без терапевтического исключения футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

— Меня беспокоит ситуация, потому что я не понимаю, что происходит. Если бы против нашего игрока было дело, мы бы получили отчет или уведомление. Их ни у нас, ни у игрока нет. Думаю, тут какая-то ошибка перевода, — цитирует Marca Алемани. Также он подчеркнул, что клуб находится в контакте с «Вильярреалом» по поводу данной ситуации.