В «Валенсии» не получали данных о «деле Черышева»
Гендиректор «Валенсии» Матеу Алемани заявил, что в клуб не приходило уведомлений об антидопинговом расследовании в отношении хавебка Дениса Черышева.
Гендиректор «Валенсии» Матеу Алемани заявил, что в клуб не приходило уведомлений об антидопинговом расследовании в отношении хавебка Дениса Черышева.
Ранее английское издание The Telegraph сообщило, что антидопинговое агентство Испании изучает
Проверка связана со словами отца игрока, который в интервью «Спорт уик-энд» говорил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время лечения в «Вильярреале». Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию. За использование гормона роста без терапевтического исключения футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.
— Меня беспокоит ситуация, потому что я не понимаю, что происходит. Если бы против нашего игрока было дело, мы бы получили отчет или уведомление. Их ни у нас, ни у игрока нет. Думаю, тут
ВАДА в ответ на запрос «СЭ» подтвердило факт расследования в отношении Черышева.