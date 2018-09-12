Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из «Зенита»

Это произошло перед товарищеским матчем «Зенита» и «Кайрата» в Санкт-Петербурге. Вопрос был задан мальчиком, который выводил именитого футболиста на поле.

Аршавиш играет за «Кайрат» с 2016 года. За это время он провел за казахстанский клуб 76 матчей и забил 24 мяча.