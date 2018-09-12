Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из «Зенита»
Бывший игрок «Зенита», который сейчас играет за казахстанский «Кайрат», Андрей Аршавин рассказал юному болельщику, почему больше не играет за петербургский клуб, передает Sport24.
Бывший игрок «Зенита», который сейчас играет за казахстанский «Кайрат», Андрей Аршавин рассказал юному болельщику, почему больше не играет за петербургский клуб, передает Sport24.
Это произошло перед товарищеским матчем «Зенита» и «Кайрата» в
Аршавиш играет за «Кайрат» с 2016 года. За это время он провел за казахстанский клуб 76 матчей и забил 24 мяча.
Ранее «Зенит» обыграл «Кайрат» в первом матче Маркизио со счетом 1:0.