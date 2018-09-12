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19:40 (мск), источник: Газета.Ру

Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита», который сейчас играет за казахстанский «Кайрат», Андрей Аршавин рассказал юному болельщику, почему больше не играет за петербургский клуб, передает Sport24.

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Это произошло перед товарищеским матчем «Зенита» и «Кайрата» в Санкт-Петербурге. Вопрос был задан мальчиком, который выводил именитого футболиста на поле.

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Аршавиш играет за «Кайрат» с 2016 года. За это время он провел за казахстанский клуб 76 матчей и забил 24 мяча.

Ранее «Зенит» обыграл «Кайрат» в первом матче Маркизио со счетом 1:0.

Презентация и дебют Маркизио за «Зенит»
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10 сентября© Ньюстюб
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