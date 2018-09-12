Джон Терри объявил, что не перейдет в московский «Спартак»

«После серьезных размышлений, я принял решение отклонить предложение московского “Спартака” о подписании контракта. Я хотел бы поблагодарить “Спартак” и пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом», — заявил 37-летний Терри.
«Но после того, как я обдумал и оценил этот шаг вместе с моей семьей, мы решили, что это не то направление, в котором мы хотим двигаться в данный момент», — продолжил футболист.
Терри выступал за «Челси» в период с 1998-го по 2017-й, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).
В прошлом сезоне он выступал за «Астон Виллу» во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, «Астон Вилла» предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.
«Спартак» в последнем матче чемпионата России с «Зенитом» потерял из-за разрыва крестообразных связок защитника Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом. Позднее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ищет вариант усиления защиты на рынке свободных агентов, контракты с которыми, по правилам, можно заключать после закрытия трансферного окна.