Текущие события
Футбол. Сборные
11.09
Англия1
Швейцария0
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия0
Аргентина0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия5
Сальвадор0
Футбол. Сборные
03:30
США1
Мексика0
Футбол. Сборные
04:00
Панама0
Венесуэла2
Футбол. Сборные
04:05
Эквадор2
Гватемала0
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
19:55 (мск), источник: ТАСС

Джон Терри объявил, что не перейдет в московский «Спартак»

ТАСС, 12 сентября. Бывший капитан сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джон Терри отклонил предложение московского «Спартака» о подписании контракта. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Наверх
Источник: AP 2018

«После серьезных размышлений, я принял решение отклонить предложение московского “Спартака” о подписании контракта. Я хотел бы поблагодарить “Спартак” и пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом», — заявил 37-летний Терри.

«Но после того, как я обдумал и оценил этот шаг вместе с моей семьей, мы решили, что это не то направление, в котором мы хотим двигаться в данный момент», — продолжил футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Терри выступал за «Челси» в период с 1998-го по 2017-й, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013).

Фоторепортаж
Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты

В прошлом сезоне он выступал за «Астон Виллу» во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, «Астон Вилла» предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

«Спартак» в последнем матче чемпионата России с «Зенитом» потерял из-за разрыва крестообразных связок защитника Самуэля Жиго, перешедшего в команду летом. Позднее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ищет вариант усиления защиты на рынке свободных агентов, контракты с которыми, по правилам, можно заключать после закрытия трансферного окна.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
«Чемпионат»: Знарок претендует на пост главного тренера «Динамо»
Почему Терри не в «Спартаке»
Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из «Зенита»
Российские волейболисты стартовали с победы на чемпионате мира
Президент Федерации керлинга России готов подать в суд на WADA
Врачи раскрыли секрет хорошей формы Криштиану Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь