Адвокат станет главным тренером «Утрехта»

Источник: РИА "Новости"

Последним клубом Адвоката была роттердамская «Спарта», которая вылетела из высшего дивизиона Нидерландов по итогам прошлого сезона.

Помимо сборной России и «Зенита», голландский специалист ранее работал с «Харлемом», ПСВ, сборной Нидерландов, «Рейнджерс», «Боруссией» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерлендом», «Фенербахче» и другими командами.