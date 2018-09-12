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20:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат станет главным тренером «Утрехта»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавит «Утрехт». Как сообщает официальный сайт клуба, с 70-летним специалистом достигнута договорённость, он подпишет контракт 17 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

Последним клубом Адвоката была роттердамская «Спарта», которая вылетела из высшего дивизиона Нидерландов по итогам прошлого сезона.

Помимо сборной России и «Зенита», голландский специалист ранее работал с «Харлемом», ПСВ, сборной Нидерландов, «Рейнджерс», «Боруссией» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерлендом», «Фенербахче» и другими командами.

Будучи футболистом, Адвокат выступал за «Утрехт» с 1983 по 1984 год. Команда после четырёх туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав пять очков.

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