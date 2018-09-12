Адвокат станет главным тренером «Утрехта»
Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавит «Утрехт». Как сообщает официальный сайт клуба, с 70-летним специалистом достигнута договорённость, он подпишет контракт 17 сентября.
Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавит «Утрехт». Как сообщает официальный сайт клуба, с 70-летним специалистом достигнута договорённость, он подпишет контракт 17 сентября.
Последним клубом Адвоката была роттердамская «Спарта», которая вылетела из высшего дивизиона Нидерландов по итогам прошлого сезона.
Помимо сборной России и «Зенита», голландский специалист ранее работал с «Харлемом», ПСВ, сборной Нидерландов, «Рейнджерс», «Боруссией» (Мёнхенгладбах), АЗ, «Сандерлендом», «Фенербахче» и другими командами.
Будучи футболистом, Адвокат выступал за «Утрехт» с 1983 по 1984 год. Команда после четырёх туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав пять очков.