«МС», «Челси» и ещё несколько клубов АПЛ завышали данные о посещаемости матчей

Источник: Reuters

Издание провело расследование и собрало официальные данные о посещаемости матчей от полиции и местных советов. Так, посещаемость 12 домашних матчей «Вест Хэма» в прошлом сезоне была завышена в среднем на 22% или 12 530 человек (55 309 зрителей по версии «Вест Хэма» и 42 779 по данным полиции).

Также данные завышали «Челси», «Саутгемптон», «Манчестер Сити», «Уотфорд» и «Тоттенхэм». Данные, предоставленные «Манчестер Юнайтед», совпали с данными полиции.