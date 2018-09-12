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21:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«МС», «Челси» и ещё несколько клубов АПЛ завышали данные о посещаемости матчей

Ряд клубов английской Премьер-лиги завышали данные о посещаемости домашних матчей в прошлом сезоне, пишет BBC.

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Источник: Reuters

Издание провело расследование и собрало официальные данные о посещаемости матчей от полиции и местных советов. Так, посещаемость 12 домашних матчей «Вест Хэма» в прошлом сезоне была завышена в среднем на 22% или 12 530 человек (55 309 зрителей по версии «Вест Хэма» и 42 779 по данным полиции).

Также данные завышали «Челси», «Саутгемптон», «Манчестер Сити», «Уотфорд» и «Тоттенхэм». Данные, предоставленные «Манчестер Юнайтед», совпали с данными полиции.

Расхождение объясняется тем, что клубы публикуют данные о проданных билетах и абонементах, а не о количестве болельщиков на стадионе. Владельцы абонементов или пригласительных билетов могут пропустить матч, но будут учтены в посещаемости. Такой способ публикации данных не является нарушением правил.

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