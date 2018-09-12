«МС», «Челси» и ещё несколько клубов АПЛ завышали данные о посещаемости матчей
Ряд клубов английской
Ряд клубов английской
Издание провело расследование и собрало официальные данные о посещаемости матчей от полиции и местных советов. Так, посещаемость 12 домашних матчей «Вест Хэма» в прошлом сезоне была завышена в среднем на 22% или 12 530 человек (55 309 зрителей по версии «Вест Хэма» и 42 779 по данным полиции).
Также данные завышали «Челси», «Саутгемптон», «Манчестер Сити», «Уотфорд» и «Тоттенхэм». Данные, предоставленные «Манчестер Юнайтед», совпали с данными полиции.
Расхождение объясняется тем, что клубы публикуют данные о проданных билетах и абонементах, а не о количестве болельщиков на стадионе. Владельцы абонементов или пригласительных билетов могут пропустить матч, но будут учтены в посещаемости. Такой способ публикации данных не является нарушением правил.