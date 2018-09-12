Текущие события
Футбол. Сборные
11.09
Англия1
Швейцария0
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия0
Аргентина0
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия5
Сальвадор0
Футбол. Сборные
12.09
США1
Мексика0
Футбол. Сборные
12.09
Панама0
Венесуэла2
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор2
Гватемала0
Все события
Фоторепортажи
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
12 сентября, источник: Чемпионат.com

В 14 набил татуировку кубка Лиги чемпионов: сын Симеоне дебютировал за сборную

Нападающий очень похож на своего отца.

Наверх
Источник: Reuters

В особо ничего не значащих для Аргентины товарняках все же произошло кое-что очень важное. Временно принявший после провального ЧМ сборную Лионель Скалони собрал экспериментальную заявку без главных звезд, в которой наконец нашлось место Джованни Симеоне. В матче с Гватемалой состоялся дебют сына легенды аргентинского футбола.

В одном из своих первых интервью Джованни сказал, что отец никогда не настаивал на карьере игрока для своего сына. А был ли выбор? Вся жизнь братьев Симеоне была связана с футболом. Вместе с ними Джованни все детство гонял мяч и смотрел, как их отец выжигает опорную зону за «Атлетико», «Интер» и «Лацио». В Аргентину Джованни также уехал вслед за отцом, которому предложили стать главным тренером переживавшего не лучшие времена «Ривер Плейт».

Читайте также
Аргентина без Месси обыграла Гватемалу

В детстве Джованни исполнял «шестерку», за страсть к игре и неуступчивость оправдывал доставшееся ему в наследство прозвище Чолито, но еще до переезда на родину Диего увидел в сыне нападающего."У тебя сильный удар, иди вперед, и забивай голы, — вспоминает слова отца Симеоне-младший. У Джованни стало получаться. Когда Диего подтянул сына в академию «Ривера», тот уже практически не возвращался в глубину поля. В академии мальчик был хорош, остался в ней и после ухода отца и в 2013 году заслужил приглашение во взрослую команду.

Фотографии Симеоне-младшего облетели весь интернет уже в первые дни его карьеры, и известность Диего тут не при чем. Партнеры по команде приняли новичка, по традиции изуродовав ему прическу. Первый сезон во взрослом футболе у Джованни вообще вышел нелегким. Игрок вынужден был уступить излюбленную позицию «девятки» и весь год выходил на поле левым фланговым нападающим в 4−3−3. Джованни терпел и не конфликтовал, но понимал, что стал жертвой смены амплуа, и не побоялся сменить место в основе легендарного «Ривера» на аренду в скромный «Банфилд».

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно в этой команде Джованни обратил на себя внимание, забив 12 голов за два сезона. Последних скептиков Симеоне добил своим выступлением на победном для Аргентины молодежном Кубке Америки, положив на турнире 9 мячей вместо обещанных отцу семи. «В команде мы все думали, что его взяли из-за фамилии, но Джованни быстро доказал нам обратное. Симеоне умирает на поле, чтобы быть лучшим. Таких игроков, как он, ждет большое будущее», — говорил после турнира Эмануэль Маммана.

Читайте также
Диего Симеоне: Без футбола я бы умер

Успешная игра Джованни за «Банфилд» и молодежку приблизили его к мечте, переезду в Европу. И дело не только в амбициях. Старший Симеоне не задержался в Буэнос-Айресе, оставив своего 14-летнего сына в академии «Ривера». Диего ежедневно созванивался с Чолито по скайпу, но с тех пор видеться с семьей удавалось по праздникам. Переезд обещал более частые встречи с отцом. На нападающего вышла «Дженоа». Решение Джованни принимал сам и не прогадал. 12 забитых аргентинцем мячей спасли команду от вылета, самые памятные из них принесли победу над «Ювентусом». После той игры фотографии отца и сына, празднующих голы в ворота бьянконерри, были опубликованы Диего в твиттере- 16 лет назад его гол в ворота «Юве» принес «Лацио» чемпионство.

Уже после первого круга стало понятно, что «Дженоа» мелковата для такого таланта. Симеоне заинтересовались команды АПЛ и «Милан». В итоге в «Милан» ушел Никола Калинич, а его место в «Фиорентине» занял Джованни, за сезон увеличивший свою трансферную стоимость в 5 раз. Но сын Диего всегда мечтал играть за «Атлетико». Джованни родился в Мадриде, начал болеть за «матрасников» еще до того, как это стало мейнстримом, и уже в «Ривер Плейт» намекал, что хотел бы отблагодарить мадридский клуб за хорошее отношение к его семье. Об этом же нападающий начал говорить уже после первых игр за «Дженоа». Однако Симеоне-старший еще до начала трансферного окна исключил такую возможность.

Взять сына в свою команду — взвалить на его плечи огромную ответственность. Мне нравится игровые качества Джованни, и, продолжая работать, он станет большим игроком. Но не в моей команде.

Позже Диего не раз повторял то же самое.

Симеоне вряд ли привязался к своей новой команде, если бы не полярные эмоциональные события, произошедшие в его первый год во Флоренции. Джованни забил гол на глазах у отца, своим хет-триком лишил «Наполи» шансов на чемпионство и, проведя свой самый результативный сезон в карьере, стал одним из лидеров «фиалок». Идеальный сезон омрачила смерть Давиде Астори. Трагедия объединила весь итальянский футбол и повлияла на команду, сделав ее одной семьей. «Фиорентина» выдала 6-матчевую победную серию, в которой Джованни забил 3 гола, и почти заползла в еврокубки — не хватило нескольких очков.

Читайте также
«Внезапная болезнь». О смерти Давиде Астори

«Никто не хочет уходить первым с тренировки», — упорная работа помогла Симеоне пережить смерть Астори, а реакция команды на горе окончательно влюбила аргентинца в «Фиорентину». Летние слухи снова отправляли отца и сына в одну команду — на этот раз в «Интер» — но теперь уже сам форвард не захотел ничего менять. Джованни привык к городу, одной из столиц мирового искусства, которым он увлекается. Все из-за дедушки Карлоса, подсадившего внука на новое хобби. По крайней мере на какое-то время Симеоне нашел свой «Атлетико» во Флоренции: «Болельщики, город, команда — я очень доволен всем и хочу остаться в «Фиорентине».

Чолито говорит, что впервые задумался о профессиональном футболе, когда ставил подпись под своим первым контрактом в Аргентине. Лукавит. И сделанная в 14 лет татуировка кубка Лиги чемпионов выдает его — старший сын Симеоне всегда мечтал принять участие в самом престижном клубном турнире и сыграть за сборную Аргентины. Джованни ждал вызов в сборную дольше своих друзей по молодежке Мамманы и Ло Чельсо. В эту международную паузу одна мечта Симеоне сбылась. Аргентина разгромила Гватемалу, сам Джованни забил мяч в своем первом же матче за националку. На родине в голе Симеоне видят знак наступающей футбольной смены поколений. Лидером новой сборной должен стать Джованни, такой же пробивной, как его отец. Он точно вернет чолизм в аргентинский футбол.

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Терри к нам не приедет: что делать «Спартаку»?
Дайджест: что произошло в топ-клубах РПЛ, пока играла сборная
СКА нанес «Йокериту» первое поражение в новом сезоне КХЛ
Усэйн Болт попробовал пробежать в условиях невесомости (видео)
МПК продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России
Президент Федерации керлинга России готов подать в суд на WADA
Гвардиола назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь