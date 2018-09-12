В 14 набил татуировку кубка Лиги чемпионов: сын Симеоне дебютировал за сборную
Нападающий очень похож на своего отца.
Нападающий очень похож на своего отца.
В особо ничего не значащих для Аргентины товарняках все же произошло
В одном из своих первых интервью Джованни сказал, что отец никогда не настаивал на карьере игрока для своего сына. А был ли выбор? Вся жизнь братьев Симеоне была связана с футболом. Вместе с ними Джованни все детство гонял мяч и смотрел, как их отец выжигает опорную зону за «Атлетико», «Интер» и «Лацио». В Аргентину Джованни также уехал вслед за отцом, которому предложили стать главным тренером переживавшего не лучшие времена «Ривер Плейт».
В детстве Джованни исполнял «шестерку», за страсть к игре и неуступчивость оправдывал доставшееся ему в наследство прозвище Чолито, но еще до переезда на родину Диего увидел в сыне нападающего."У тебя сильный удар, иди вперед, и забивай голы, — вспоминает слова отца
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Именно в этой команде Джованни обратил на себя внимание, забив 12 голов за два сезона. Последних скептиков Симеоне добил своим выступлением на победном для Аргентины молодежном Кубке Америки, положив на турнире 9 мячей вместо обещанных отцу семи. «В команде мы все думали, что его взяли
Успешная игра Джованни за «Банфилд» и молодежку приблизили его к мечте, переезду в Европу. И дело не только в амбициях. Старший Симеоне не задержался в
Уже после первого круга стало понятно, что «Дженоа» мелковата для такого таланта. Симеоне заинтересовались команды АПЛ и «Милан». В итоге в «Милан» ушел Никола Калинич, а его место в «Фиорентине» занял Джованни, за сезон увеличивший свою трансферную стоимость в 5 раз. Но сын Диего всегда мечтал играть за «Атлетико». Джованни родился в Мадриде, начал болеть за «матрасников» еще до того, как это стало мейнстримом, и уже в «Ривер Плейт» намекал, что хотел бы отблагодарить мадридский клуб за хорошее отношение к его семье. Об этом же нападающий начал говорить уже после первых игр за «Дженоа». Однако
Взять сына в свою команду — взвалить на его плечи огромную ответственность. Мне нравится игровые качества Джованни, и, продолжая работать, он станет большим игроком. Но не в моей команде.
Позже Диего не раз повторял то же самое.
Симеоне вряд ли привязался к своей новой команде, если бы не полярные эмоциональные события, произошедшие в его первый год во Флоренции. Джованни забил гол на глазах у отца, своим
«Никто не хочет уходить первым с тренировки», — упорная работа помогла Симеоне пережить смерть Астори, а реакция команды на горе окончательно влюбила аргентинца в «Фиорентину». Летние слухи снова отправляли отца и сына в одну команду — на этот раз в «Интер» — но теперь уже сам форвард не захотел ничего менять. Джованни привык к городу, одной из столиц мирового искусства, которым он увлекается. Все
Чолито говорит, что впервые задумался о профессиональном футболе, когда ставил подпись под своим первым контрактом в Аргентине. Лукавит. И сделанная в 14 лет татуировка кубка Лиги чемпионов выдает его — старший сын Симеоне всегда мечтал принять участие в самом престижном клубном турнире и сыграть за сборную Аргентины. Джованни ждал вызов в сборную дольше своих друзей по молодежке Мамманы и Ло Чельсо. В эту международную паузу одна мечта Симеоне сбылась. Аргентина разгромила Гватемалу, сам Джованни забил мяч в своем первом же матче за националку. На родине в голе Симеоне видят знак наступающей футбольной смены поколений. Лидером новой сборной должен стать Джованни, такой же пробивной, как его отец. Он точно вернет чолизм в аргентинский футбол.