В 14 набил татуировку кубка Лиги чемпионов: сын Симеоне дебютировал за сборную

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В особо ничего не значащих для Аргентины товарняках все же произошло кое-что очень важное. Временно принявший после провального ЧМ сборную Лионель Скалони собрал экспериментальную заявку без главных звезд, в которой наконец нашлось место Джованни Симеоне. В матче с Гватемалой состоялся дебют сына легенды аргентинского футбола.

В одном из своих первых интервью Джованни сказал, что отец никогда не настаивал на карьере игрока для своего сына. А был ли выбор? Вся жизнь братьев Симеоне была связана с футболом. Вместе с ними Джованни все детство гонял мяч и смотрел, как их отец выжигает опорную зону за «Атлетико», «Интер» и «Лацио». В Аргентину Джованни также уехал вслед за отцом, которому предложили стать главным тренером переживавшего не лучшие времена «Ривер Плейт».

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В детстве Джованни исполнял «шестерку», за страсть к игре и неуступчивость оправдывал доставшееся ему в наследство прозвище Чолито, но еще до переезда на родину Диего увидел в сыне нападающего."У тебя сильный удар, иди вперед, и забивай голы, — вспоминает слова отца Симеоне-младший. У Джованни стало получаться. Когда Диего подтянул сына в академию «Ривера», тот уже практически не возвращался в глубину поля. В академии мальчик был хорош, остался в ней и после ухода отца и в 2013 году заслужил приглашение во взрослую команду.

Фотографии Симеоне-младшего облетели весь интернет уже в первые дни его карьеры, и известность Диего тут не при чем. Партнеры по команде приняли новичка, по традиции изуродовав ему прическу. Первый сезон во взрослом футболе у Джованни вообще вышел нелегким. Игрок вынужден был уступить излюбленную позицию «девятки» и весь год выходил на поле левым фланговым нападающим в 4−3−3. Джованни терпел и не конфликтовал, но понимал, что стал жертвой смены амплуа, и не побоялся сменить место в основе легендарного «Ривера» на аренду в скромный «Банфилд».

Именно в этой команде Джованни обратил на себя внимание, забив 12 голов за два сезона. Последних скептиков Симеоне добил своим выступлением на победном для Аргентины молодежном Кубке Америки, положив на турнире 9 мячей вместо обещанных отцу семи. «В команде мы все думали, что его взяли из-за фамилии, но Джованни быстро доказал нам обратное. Симеоне умирает на поле, чтобы быть лучшим. Таких игроков, как он, ждет большое будущее», — говорил после турнира Эмануэль Маммана.

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Успешная игра Джованни за «Банфилд» и молодежку приблизили его к мечте, переезду в Европу. И дело не только в амбициях. Старший Симеоне не задержался в Буэнос-Айресе, оставив своего 14-летнего сына в академии «Ривера». Диего ежедневно созванивался с Чолито по скайпу, но с тех пор видеться с семьей удавалось по праздникам. Переезд обещал более частые встречи с отцом. На нападающего вышла «Дженоа». Решение Джованни принимал сам и не прогадал. 12 забитых аргентинцем мячей спасли команду от вылета, самые памятные из них принесли победу над «Ювентусом». После той игры фотографии отца и сына, празднующих голы в ворота бьянконерри, были опубликованы Диего в твиттере- 16 лет назад его гол в ворота «Юве» принес «Лацио» чемпионство.

Уже после первого круга стало понятно, что «Дженоа» мелковата для такого таланта. Симеоне заинтересовались команды АПЛ и «Милан». В итоге в «Милан» ушел Никола Калинич, а его место в «Фиорентине» занял Джованни, за сезон увеличивший свою трансферную стоимость в 5 раз. Но сын Диего всегда мечтал играть за «Атлетико». Джованни родился в Мадриде, начал болеть за «матрасников» еще до того, как это стало мейнстримом, и уже в «Ривер Плейт» намекал, что хотел бы отблагодарить мадридский клуб за хорошее отношение к его семье. Об этом же нападающий начал говорить уже после первых игр за «Дженоа». Однако Симеоне-старший еще до начала трансферного окна исключил такую возможность.

Взять сына в свою команду — взвалить на его плечи огромную ответственность. Мне нравится игровые качества Джованни, и, продолжая работать, он станет большим игроком. Но не в моей команде.

Позже Диего не раз повторял то же самое.

Симеоне вряд ли привязался к своей новой команде, если бы не полярные эмоциональные события, произошедшие в его первый год во Флоренции. Джованни забил гол на глазах у отца, своим хет-триком лишил «Наполи» шансов на чемпионство и, проведя свой самый результативный сезон в карьере, стал одним из лидеров «фиалок». Идеальный сезон омрачила смерть Давиде Астори. Трагедия объединила весь итальянский футбол и повлияла на команду, сделав ее одной семьей. «Фиорентина» выдала 6-матчевую победную серию, в которой Джованни забил 3 гола, и почти заползла в еврокубки — не хватило нескольких очков.

«Никто не хочет уходить первым с тренировки», — упорная работа помогла Симеоне пережить смерть Астори, а реакция команды на горе окончательно влюбила аргентинца в «Фиорентину». Летние слухи снова отправляли отца и сына в одну команду — на этот раз в «Интер» — но теперь уже сам форвард не захотел ничего менять. Джованни привык к городу, одной из столиц мирового искусства, которым он увлекается. Все из-за дедушки Карлоса, подсадившего внука на новое хобби. По крайней мере на какое-то время Симеоне нашел свой «Атлетико» во Флоренции: «Болельщики, город, команда — я очень доволен всем и хочу остаться в «Фиорентине».