Гвардиола: Закончу тренерскую карьеру там, где всё начиналось

«Мои команды всегда будут играть так, как хочу я. Закончу тренерскую карьеру там, где всё началось. Мои последние шаги в мире футбола, надеюсь, будут сделаны в “Барселоне”», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны». В составе основной команды каталонского клуба Гвардиола играл с 1990 по 2001 год. Карьеру тренера испанец начал во второй команде «Барселоны», а позже возглавил основой коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.