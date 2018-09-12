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12 сентября, источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Закончу тренерскую карьеру там, где всё начиналось

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы завершить тренерскую карьеру в «Барселоне».

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Источник: AP 2018

«Мои команды всегда будут играть так, как хочу я. Закончу тренерскую карьеру там, где всё началось. Мои последние шаги в мире футбола, надеюсь, будут сделаны в “Барселоне”», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Гвардиола является воспитанником «Барселоны». В составе основной команды каталонского клуба Гвардиола играл с 1990 по 2001 год. Карьеру тренера испанец начал во второй команде «Барселоны», а позже возглавил основой коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.

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