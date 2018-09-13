Пирло отказался возобновлять карьеру ради матча за австралийский клуб

Представители выступающего во втором дивизионе австралийского футбола «Эйвондейла» связались с 39-летним Пирло и заявили, что ждут ответа от его менеджеров. Сообщалось, что клуб выразил заинтересованность в том, чтобы Пирло помог команде в четвертьфинальном матче Кубка Австралии с «Сиднеем» 19 сентября.
Однако, как отмечает издание, итальянец не собирается возвращаться к игровой практике.
Андреа Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан» (2001−2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии, два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998−2001), «Ювентуса» (2011−2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, а последние годы играл за «Нью-Йорк Сити». В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграв золото ЧМ-2006 и серебро чемпионата Европы-2012.