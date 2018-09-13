Пирло отказался возобновлять карьеру ради матча за австралийский клуб

Источник: AP 2018

Представители выступающего во втором дивизионе австралийского футбола «Эйвондейла» связались с 39-летним Пирло и заявили, что ждут ответа от его менеджеров. Сообщалось, что клуб выразил заинтересованность в том, чтобы Пирло помог команде в четвертьфинальном матче Кубка Австралии с «Сиднеем» 19 сентября.

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Однако, как отмечает издание, итальянец не собирается возвращаться к игровой практике.