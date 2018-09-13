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01:03 (мск), источник: Р-Спорт

Пирло отказался возобновлять карьеру ради матча за австралийский клуб

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло отказался возобновлять карьеру, чтобы провести матч за австралийский клуб «Эйвондейл», сообщает ESPN со ссылкой на менеджеров экс-игрока туринского «Ювентуса» и «Милана».

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Источник: AP 2018

Представители выступающего во втором дивизионе австралийского футбола «Эйвондейла» связались с 39-летним Пирло и заявили, что ждут ответа от его менеджеров. Сообщалось, что клуб выразил заинтересованность в том, чтобы Пирло помог команде в четвертьфинальном матче Кубка Австралии с «Сиднеем» 19 сентября.

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Однако, как отмечает издание, итальянец не собирается возвращаться к игровой практике.

Андреа Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан» (2001−2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии, два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998−2001), «Ювентуса» (2011−2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, а последние годы играл за «Нью-Йорк Сити». В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграв золото ЧМ-2006 и серебро чемпионата Европы-2012.

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