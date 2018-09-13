СМИ: Бывший наставник футбольного клуба «Зенит» Адвокат станет главным тренером «Утрехта»

Отмечается, что Адвокат пока заключил устное соглашение с руководством клуба, а свой пост он займет 17 сентября. Последней командой, с которой работал голландский специалист, была «Спарта» (Роттердам) — с 2017 по 2018 год.

После четырех туров «Утрехт» занимает 11-е место, имея в своем активе пять очков и отставая от лидера чемпионата ПСВ на семь баллов. Следующий матч команда проведет 16 сентября против «Эммена». Первая встреча под руководством Адвоката пройдет 23 сентября, когда «Утрехт» в гостях сыграет с «Фейенордом».