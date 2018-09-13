СМИ: Бывший наставник футбольного клуба «Зенит» Адвокат станет главным тренером «Утрехта»
ТАСС, 13 сентября.
ТАСС, 13 сентября.
Отмечается, что Адвокат пока заключил устное соглашение с руководством клуба, а свой пост он займет 17 сентября. Последней командой, с которой работал голландский специалист, была «Спарта» (Роттердам) — с 2017 по 2018 год.
После четырех туров «Утрехт» занимает 11-е место, имея в своем активе пять очков и отставая от лидера чемпионата ПСВ на семь баллов. Следующий матч команда проведет 16 сентября против «Эммена». Первая встреча под руководством Адвоката пройдет 23 сентября, когда «Утрехт» в гостях сыграет с «Фейенордом».
С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат России (2007), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Со сборной России Адвокат работал с 2010 по 2012 гг., он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место, набрав четыре очка и не сумев пробиться в четвертьфинал.