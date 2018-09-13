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09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Болтон» избежал введения администрации и потери 12 очков

Клуб английского чемпионшипа «Болтон» сумел избежать введения внешней администрации, что привело бы к потере 12 очков.

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Руководству клуба удалось договориться с кредиторами.

Как сообщил владелец клуба Кен Андерсон, «Болтон» погасил займ, который ему предоставила BluMarble Capital Ltd. Также достигнута договоренность об отсрочке по выплатам других займов.

Ранее клубу угрожало лишение 12 очков в связи с введением внешнего управления из-за долгов. На данный момент «Болтон» занимает восьмое место в чемпионшипе.

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