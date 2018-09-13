«Болтон» избежал введения администрации и потери 12 очков
Клуб английского чемпионшипа «Болтон» сумел избежать введения внешней администрации, что привело бы к потере 12 очков.
Клуб английского чемпионшипа «Болтон» сумел избежать введения внешней администрации, что привело бы к потере 12 очков.
Руководству клуба удалось договориться с кредиторами.
Как сообщил владелец клуба Кен Андерсон, «Болтон» погасил займ, который ему предоставила BluMarble Capital Ltd. Также достигнута договоренность об отсрочке по выплатам других займов.
Ранее клубу угрожало лишение 12 очков в связи с введением внешнего управления