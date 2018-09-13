«Вальядолид» хочет арендовать Винисиуса, в переходе заинтересован Роналдо

Как сообщает FOX Sports.com.br, в переходе юного бразильца заинтересован лично новый президент клуба и бывший футболист «сливочных» Роналдо, который является большим поклонником таланта игрока.



Проблемой для «Вальядолида» может стать тот факт, что главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги планирует начать задействовать Винисиуса в ближайшее время. Форвард ещё не успел дебютировать за «Королевский клуб» в официальный матчах, но специалист уверен, что его появление на поле лишь вопрос времени.



Напомним, 18-летний футболист перешёл в мадридский «Реал» из «Фламенго» минувшим летом. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 45 млн.