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11:08 (мск), источник: ТАСС

Футболист Динияр Билялетдинов продлил контракт с литовским клубом «Тракай»

ТАСС, 13 сентября. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов продлил контракт с литовским клубом «Тракай». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Срок действия нового соглашения с 33-летним полузащитником не сообщается.

Билялетдинов выступает за «Тракай» с 2017 года, предыдущим клубом футболиста был казанский «Рубин». Ранее полузащитник также выступал за московские «Локомотив», Спартак и «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и английский «Эвертон».

В составе «Локомотива» Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка страны сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В 2006 году он был выбран игроком года в «Локомотиве». В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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