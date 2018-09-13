Футболист Динияр Билялетдинов продлил контракт с литовским клубом «Тракай»

Билялетдинов выступает за «Тракай» с 2017 года, предыдущим клубом футболиста был казанский «Рубин». Ранее полузащитник также выступал за московские «Локомотив», Спартак и «Торпедо», махачкалинский «Анжи» и английский «Эвертон».

В составе «Локомотива» Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка страны сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В 2006 году он был выбран игроком года в «Локомотиве». В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.