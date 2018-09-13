Федерация футбола Испании и ФИФА выступили против проведения игр Примеры в США

Накануне, 12 сентября, в Мадриде состоялась встреча, в ходе которой против проведения матчей в Северной Америке выступили президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес.



По мнению федерации, перенос встреч в США и Канаду идёт вразрез с интересами болельщиков и игроков и может навредить репутации лиги. В ФИФА в свою очередь считают, что такое развитие событий поставит бизнес выше футбола. Свои доводы против проведения матчей в Северной Америке привело и правительство Испании, посчитавшее, что встреча «Барселоны» и «Жироны» в Майами может пойти на пользу движению за независимость Каталонии.



Ранее сообщалось, что представители каталонских клубов дали своё согласие на проведение матча 21-го тура Примеры в Майами. Игра была запланирована на 26 января.