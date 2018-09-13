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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация футбола Испании и ФИФА выступили против проведения игр Примеры в США

Матчи Примеры, которые ранее планировалось провести на территории США и Канады, вероятно, пройдут в Испании, несмотря на намерения руководства лиги, сообщает Football Espana со ссылкой на Marca.

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Источник: Reuters

Накануне, 12 сентября, в Мадриде состоялась встреча, в ходе которой против проведения матчей в Северной Америке выступили президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Испании Педро Санчес.

По мнению федерации, перенос встреч в США и Канаду идёт вразрез с интересами болельщиков и игроков и может навредить репутации лиги. В ФИФА в свою очередь считают, что такое развитие событий поставит бизнес выше футбола. Свои доводы против проведения матчей в Северной Америке привело и правительство Испании, посчитавшее, что встреча «Барселоны» и «Жироны» в Майами может пойти на пользу движению за независимость Каталонии.

Ранее сообщалось, что представители каталонских клубов дали своё согласие на проведение матча 21-го тура Примеры в Майами. Игра была запланирована на 26 января.

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