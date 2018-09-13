«Кьево» лишён трёх очков за финансовые махинации
«Кьево» лишён трёх очков и оштрафован на € 200 тыс. за то, что клуб был признан виновным в финансовых махинациях, сообщает Football Italia.
«Кьево» лишён трёх очков и оштрафован на € 200 тыс. за то, что клуб был признан виновным в финансовых махинациях, сообщает Football Italia.
Изначально обвинение требовало лишить команду сразу 15 очков в текущем сезоне.
Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Италии намерена также добиться трёхлетнего отстранения президента «Кьево» Луки Кампеделли от футбола. В итоге глава команды получил запрет на футбольную деятельность три месяца.
Руководство «Кьево» обвиняется в намеренном завышении в отчётности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более € 25 млн.
После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице будет -2 очка.