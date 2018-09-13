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14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кьево» лишён трёх очков за финансовые махинации

«Кьево» лишён трёх очков и оштрафован на € 200 тыс. за то, что клуб был признан виновным в финансовых махинациях, сообщает Football Italia.

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Изначально обвинение требовало лишить команду сразу 15 очков в текущем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Италии намерена также добиться трёхлетнего отстранения президента «Кьево» Луки Кампеделли от футбола. В итоге глава команды получил запрет на футбольную деятельность три месяца.

Руководство «Кьево» обвиняется в намеренном завышении в отчётности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более € 25 млн.

После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице будет -2 очка.

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