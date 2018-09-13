Головин вернулся в общую группу «Монако»

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА после домашнего чемпионата мира, но еще не сыграл за новую команду ни одного матча. В начале августа на одной из тренировок полузащитник получил травму голеностопа. В сентябре игрок вернулся к тренировкам по индивидуальной программе и работе с мячом.