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15:00 (мск), источник: Р-Спорт

Головин вернулся в общую группу «Монако»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в клубе в общей группе, сообщается на официальном сайте монегасков.

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Источник: AP 2018

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА после домашнего чемпионата мира, но еще не сыграл за новую команду ни одного матча. В начале августа на одной из тренировок полузащитник получил травму голеностопа. В сентябре игрок вернулся к тренировкам по индивидуальной программе и работе с мячом.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 27 августа заявлял журналистам, что, по его информации, полузащитнику на то, чтобы вернуться в общую группу, требовалось еще «буквально 10 дней».

Также пресс-служба «Монако» сообщает, что в лазарете команды с различными повреждениями остаются Стеван Йоветич, Рони Лопеш, Пьетро Пеллегри, Андреа Раджи, Даниел Субашич, Виллем Жеббель и Ронаэль Пьер-Габриэль.

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