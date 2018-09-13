Головин вернулся в общую группу «Монако»
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в клубе в общей группе, сообщается на официальном сайте монегасков.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в клубе в общей группе, сообщается на официальном сайте монегасков.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА после домашнего чемпионата мира, но еще не сыграл за новую команду ни одного матча. В начале августа на одной из тренировок полузащитник получил травму голеностопа. В сентябре игрок вернулся к тренировкам по индивидуальной программе и работе с мячом.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 27 августа заявлял журналистам, что, по его информации, полузащитнику на то, чтобы вернуться в общую группу, требовалось еще «буквально 10 дней».
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