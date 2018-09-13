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16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Рэшфорд останется в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не планирует покидать клуб.

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Источник: Reuters

Как утверждает The Sun, 20-летний англичанин собирается бороться за место в стартовом составе «красных дьяволов».

Контракт Рэшфорда с манкунианцами рассчитан до 2020 года. Трансферная стоимость форварда составляет 65 миллионов евро, согласно данным transfermarkt.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 3 игры за «МЮ» и не отметился результативными действиями.

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