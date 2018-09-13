СМИ: Рэшфорд останется в «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не планирует покидать клуб.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не планирует покидать клуб.
Как утверждает The Sun, 20-летний англичанин собирается бороться за место в стартовом составе «красных дьяволов».
Контракт Рэшфорда с манкунианцами рассчитан до 2020 года. Трансферная стоимость форварда составляет 65 миллионов евро, согласно данным transfermarkt.
В текущем сезоне Рэшфорд провел 3 игры за «МЮ» и не отметился результативными действиями.