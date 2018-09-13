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17:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева

Полузащитник в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте, которое изучало его допинг-пробы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его допинг-пробы. Разбирательство началось после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что во время выступлений за «Вильярреал» его сыну делали инъекции гормона роста. Впоследствии Черышев-старший заявил, что журналист его неправильно понял и его сын никогда не применял допинг.

«Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за “Вильярреал” совместно с ВАДА было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество», — говорится в письме за подписью начальника департамента по предупреждению и антидопинговому контролю AEPSAD Хесуса Муньоса Герры-Ревильи.

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