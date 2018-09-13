В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева
Полузащитник в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте, которое изучало его
Полузащитник в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте, которое изучало его
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его
«Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за “Вильярреал” совместно с ВАДА было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество», — говорится в письме за подписью начальника департамента по предупреждению и антидопинговому контролю AEPSAD Хесуса Муньоса