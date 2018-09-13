В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его допинг-пробы. Разбирательство началось после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что во время выступлений за «Вильярреал» его сыну делали инъекции гормона роста. Впоследствии Черышев-старший заявил, что журналист его неправильно понял и его сын никогда не применял допинг.