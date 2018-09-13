«Челси» предложил Терри тренерскую должность в структуре клуба

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По информации издания, «Челси» предложил 37-летнему футболисту пост тренера в одной из юношеских команд клуба. Отмечается, что у Терри также остаётся вариант с продолжением карьеры в «Астон Вилле», которая по-прежнему заинтересована в его услугах.

Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ «Спартаку» так: «После обсуждения этого перехода с семьёй мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время».