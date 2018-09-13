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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» предложил Терри тренерскую должность в структуре клуба

Английский защитник Джон Терри может начать тренерскую карьеру в структуре «Челси» после того, как принял решение не переходить в московский «Спартак», сообщает The Sun.

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По информации издания, «Челси» предложил 37-летнему футболисту пост тренера в одной из юношеских команд клуба. Отмечается, что у Терри также остаётся вариант с продолжением карьеры в «Астон Вилле», которая по-прежнему заинтересована в его услугах.

Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ «Спартаку» так: «После обсуждения этого перехода с семьёй мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время».

Ранее Джон прошёл для «Спартака» медицинское обследование в Риме, а затем вернулся в Англию. Сообщалось, что защитнику предлагали годовой контракт с зарплатой £ 3 млн (около € 3,4 млн).

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