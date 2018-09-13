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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Хедира стал пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира после продления контракта с клубом до 2021 года стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Италии, сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Годовая зарплата 31-летнего футболиста увеличилась с € 4 млн до € 6 млн. По этому показателю он вышел на пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А, сравнявшись с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой и полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой.

Больше Хедиры, Доннаруммы и Косты в чемпионате Италии зарабатывают хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич (€ 6,5 млн в год), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала (€ 7 млн), форвард «Милана» Гонсало Игуаин (€ 8,5 млн) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (€ 30 млн).

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Хедира перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2015 года на правах свободного агента. За это время он провёл за итальянский клуб 113 матчей, в которых его команда одержала 86 побед. В составе «Ювентуса» немец по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Италии.

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