Хедира стал пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии

Источник: Reuters

Годовая зарплата 31-летнего футболиста увеличилась с € 4 млн до € 6 млн. По этому показателю он вышел на пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А, сравнявшись с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой и полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой.

Больше Хедиры, Доннаруммы и Косты в чемпионате Италии зарабатывают хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич (€ 6,5 млн в год), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала (€ 7 млн), форвард «Милана» Гонсало Игуаин (€ 8,5 млн) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (€ 30 млн).