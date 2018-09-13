Руни после матча подарил болельщикам свои бутсы

Руни после матча подарил болельщикам свои бутсы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Форвард американского футбольного клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни после матча чемпионата MLS против Миннесоты подарил болельщикам свои игровые бутсы.