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19:22 (мск), источник: Р-Спорт

Руни после матча подарил болельщикам свои бутсы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Форвард американского футбольного клуба «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни после матча чемпионата MLS против Миннесоты подарил болельщикам свои игровые бутсы.

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Встреча завершилась победой команды Руни 2:1, однако английский нападающий результативными действиями не отметился.

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