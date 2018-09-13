Марадона заработает около $ 1,98 млн за 11 месяцев в мексиканском клубе
На посту наставника мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона заработает около $ 1,98 млн (€ 1,7 млн) за 11 месяцев, сообщает infobae.com.
На посту наставника мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона заработает около $ 1,98 млн (€ 1,7 млн) за 11 месяцев, сообщает infobae.com.
По информации издания, в контракте между 57-летним аргентинским специалистом и клубом есть пункт о продлении соглашения, если клуб сможет выйти из второго в первый дивизион чемпионата Мексики.
Напомним, в мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», при этом аргентинец уже долгое время не появлялся в Беларуси. Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ. Ранее