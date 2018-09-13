Полузащитник сборной Беларуси по футболу Сергей Кисляк стал очередным новичком брестского «Динамо»

Контракт подписан на 2,5 года, игрок призван укрепить среднюю линию брестчан. Сергей Кисляк известен по выступлениям за минское «Динамо», казанский «Рубин», ФК «Краснодар», турецкий «Газиантепспор». Последним местом работы полузащитника был павлодарский «Иртыш».