Румменигге: У «Баварии» есть деньги на большой трансфер
Председатель правления мюнхенской «Баварии»
Председатель правления мюнхенской «Баварии»
«Нельзя покупать футболистов только ради того, чтобы порадовать болельщиков. Трансферы и зарплаты игроков — это огромные затраты. Летом мы заработали хорошие деньги. У «Баварии» есть финансовые средства на тот случай, если потребуется совершить большой трансфер. Вот почему мы с уверенностью смотрим в будущее.
Что касается нынешнего сезона Бундеслиги, то чемпионат не станет для нас лёгкой прогулкой. Однако считаю, что у «Баварии» хорошие шансы на победу в турнире. У нас сильная команда, которая хорошо сработалась с тренером", — цитирует Румменигге ESPN.