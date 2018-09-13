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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Румменигге: У «Баварии» есть деньги на большой трансфер

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что клуб обладает достаточным количеством средств, чтобы в случае необходимости совершить дорогостоящий трансфер.

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Источник: AFP 2018

«Нельзя покупать футболистов только ради того, чтобы порадовать болельщиков. Трансферы и зарплаты игроков — это огромные затраты. Летом мы заработали хорошие деньги. У «Баварии» есть финансовые средства на тот случай, если потребуется совершить большой трансфер. Вот почему мы с уверенностью смотрим в будущее.

Что касается нынешнего сезона Бундеслиги, то чемпионат не станет для нас лёгкой прогулкой. Однако считаю, что у «Баварии» хорошие шансы на победу в турнире. У нас сильная команда, которая хорошо сработалась с тренером", — цитирует Румменигге ESPN.

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