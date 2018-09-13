Румменигге: У «Баварии» есть деньги на большой трансфер

«Нельзя покупать футболистов только ради того, чтобы порадовать болельщиков. Трансферы и зарплаты игроков — это огромные затраты. Летом мы заработали хорошие деньги. У «Баварии» есть финансовые средства на тот случай, если потребуется совершить большой трансфер. Вот почему мы с уверенностью смотрим в будущее.