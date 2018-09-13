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23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Зидан

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба собирается покинуть стан манкунианцев, однако эта ситуация может измениться, сообщает Rai Sport.

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Источник: Reuters

По информации издания, сегодня, 13 сентября, агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, провёл повторную встречу с представителями «Ювентуса», чтобы подтвердить готовность игрока к возвращению в стан туринцев.

Однако отмечается, что ситуация может измениться. Поль захочет продолжить карьеру в «МЮ» в том случае, если главный тренер команды португалец Жозе Моуринью будет уволен со своего поста, а на его место назначат экс-наставника «Реала», французского специалиста Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересована также испанская «Барселона».

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