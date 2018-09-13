Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Зидан
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба собирается покинуть стан манкунианцев, однако эта ситуация может измениться, сообщает Rai Sport.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба собирается покинуть стан манкунианцев, однако эта ситуация может измениться, сообщает Rai Sport.
По информации издания, сегодня, 13 сентября, агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, провёл повторную встречу с представителями «Ювентуса», чтобы подтвердить готовность игрока к возвращению в стан туринцев.
Однако отмечается, что ситуация может измениться. Поль захочет продолжить карьеру в «МЮ» в том случае, если главный тренер команды португалец Жозе Моуринью будет уволен со своего поста, а на его место назначат
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересована также испанская «Барселона».