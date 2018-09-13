Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Зидан

По информации издания, сегодня, 13 сентября, агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, провёл повторную встречу с представителями «Ювентуса», чтобы подтвердить готовность игрока к возвращению в стан туринцев.

Однако отмечается, что ситуация может измениться. Поль захочет продолжить карьеру в «МЮ» в том случае, если главный тренер команды португалец Жозе Моуринью будет уволен со своего поста, а на его место назначат экс-наставника «Реала», французского специалиста Зинедина Зидана.