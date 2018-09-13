Шейх Мансур потратил на «Манчестер Сити» более £1,3 млрд
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шейх Мансур бин Зайд
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шейх Мансур бин Зайд
Данная информация раскрывается в финансовом отчете клуба, который опубликован на сайте «горожан».
Шейх Мансур приобрел 90% акций «Сити» в 2008 году, а спустя стал владельцем 100% акций клуба. С тех пор «горожане» трижды выигрывали чемпионат Англии, один раз Кубок и дважды Суперкубок Англии.
По объему инвестиций шейх Мансур является абсолютным лидером в Англии за всю историю. По данным The Guardian, ближайшим преследователем «Манчестер Сити» по этому показателю является лондонский «Челси», принадлежащий с 2003 года Роману Абрамовичу. Согласно отчету по итогам сезона-2016/17, российский бизнесмен вложил в клуб 1,17 миллиарда фунтов.