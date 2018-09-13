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23:38 (мск), источник: Р-Спорт

Шейх Мансур потратил на «Манчестер Сити» более £1,3 млрд

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян после приобретения английского футбольного клуба «Манчестер Сити» вложил в него уже более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Источник: Reuters

Данная информация раскрывается в финансовом отчете клуба, который опубликован на сайте «горожан».

Шейх Мансур приобрел 90% акций «Сити» в 2008 году, а спустя стал владельцем 100% акций клуба. С тех пор «горожане» трижды выигрывали чемпионат Англии, один раз Кубок и дважды Суперкубок Англии.

По объему инвестиций шейх Мансур является абсолютным лидером в Англии за всю историю. По данным The Guardian, ближайшим преследователем «Манчестер Сити» по этому показателю является лондонский «Челси», принадлежащий с 2003 года Роману Абрамовичу. Согласно отчету по итогам сезона-2016/17, российский бизнесмен вложил в клуб 1,17 миллиарда фунтов.

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27 августа© Ньюстюб
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