Шейх Мансур потратил на «Манчестер Сити» более £1,3 млрд

Источник: Reuters

Данная информация раскрывается в финансовом отчете клуба, который опубликован на сайте «горожан».

Шейх Мансур приобрел 90% акций «Сити» в 2008 году, а спустя стал владельцем 100% акций клуба. С тех пор «горожане» трижды выигрывали чемпионат Англии, один раз Кубок и дважды Суперкубок Англии.