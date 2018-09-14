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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван Перси — лучший игрок августа в Нидерландах

35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси признан лучшим игроком августа чемпионата Нидерландов, сообщает официальный «твиттер» лиги.

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Источник: Reuters

В четырёх матчах форвард забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

В турнирной таблице «Фейеноорд» занимает третье место, имея в активе девять очков. Отметим, что команда выиграла три последних матча с общей разницей мячей 10−5.

Бывший форвард сборной Нидерландов выступал за «Фейеноорд» в период с 2001 по 2004 год, в клубе из Роттердама экс-игрок английских «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» дебютировал на профессиональном уровне. В прошлом сезоне ван Перси помог своему клубу выиграть кубок Нидерландов.

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