Ван Перси — лучший игрок августа в Нидерландах
35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси признан лучшим игроком августа чемпионата Нидерландов, сообщает официальный «твиттер» лиги.
35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси признан лучшим игроком августа чемпионата Нидерландов, сообщает официальный «твиттер» лиги.
В четырёх матчах форвард забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
В турнирной таблице «Фейеноорд» занимает третье место, имея в активе девять очков. Отметим, что команда выиграла три последних матча с общей разницей мячей 10−5.
Бывший форвард сборной Нидерландов выступал за «Фейеноорд» в период с 2001 по 2004 год, в клубе из Роттердама