Ван Перси — лучший игрок августа в Нидерландах

Источник: Reuters

В четырёх матчах форвард забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

В турнирной таблице «Фейеноорд» занимает третье место, имея в активе девять очков. Отметим, что команда выиграла три последних матча с общей разницей мячей 10−5.