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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Лэмпард исключил возможность перехода Терри в «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард исключил возможность прихода в его команду защитника Джона Терри, который возобновил поиски клуба после сорвавшегося перехода в «Спартак».

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Источник: AP 2018

Ранее 37-летний игрок отклонил предложение из России по причинам семейного характера.

«Букмекеры не всегда бывают правы. Джон — настоящий лидер, великолепный игрок, и он ещё на многое способен. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы не будем приглашать его. Джон будет хорош везде, куда бы не перешёл. Этот переход для нас не возможен.

Я принимаю решения вместе с владельцами команды. Прошедшим летом у нас были приоритетные позиции, и мы очень старались понизить средний возраст команды, — цитирует Лэмпарда Daily Express.

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