Лэмпард исключил возможность перехода Терри в «Дерби Каунти»

«Букмекеры не всегда бывают правы. Джон — настоящий лидер, великолепный игрок, и он ещё на многое способен. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы не будем приглашать его. Джон будет хорош везде, куда бы не перешёл. Этот переход для нас не возможен.