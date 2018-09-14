Лэмпард исключил возможность перехода Терри в «Дерби Каунти»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард исключил возможность прихода в его команду защитника Джона Терри, который возобновил поиски клуба после сорвавшегося перехода в «Спартак».
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард исключил возможность прихода в его команду защитника Джона Терри, который возобновил поиски клуба после сорвавшегося перехода в «Спартак».
Ранее 37-летний игрок отклонил предложение из России по причинам семейного характера.
«Букмекеры не всегда бывают правы. Джон — настоящий лидер, великолепный игрок, и он ещё на многое способен. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы не будем приглашать его. Джон будет хорош везде, куда бы не перешёл. Этот переход для нас не возможен.
Я принимаю решения вместе с владельцами команды. Прошедшим летом у нас были приоритетные позиции, и мы очень старались понизить средний возраст команды, — цитирует Лэмпарда Daily Express.