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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» планирует усилить позицию тренера вратарей

«Ливерпуль» планирует пригласить в клуб ещё одного тренера по работе с вратарями, сообщает The Telegraph.

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По информации издания, мерсисайдцы хотят усилиться бывшим тренером голкиперов «Манчестер Юнайтед» Джека Робинсона, который ныне работает в сборной Англии. Ожидается, что Робинсон будет работать с двумя молодыми вратарями «Ливерпуля», а нынешний тренер по работе с голкиперами Джон Ахтерберг продолжит заниматься с парой основных вратарей — Алисоном Бекером и Симоном Миньоле. Приглашение Робинсона поможет разгрузить плотный график Ахтерберга, который сможет сосредоточиться на работе только с основными стражами ворот.

После четырёх туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на первом месте, имея в активе 12 очков.

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