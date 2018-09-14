Габулов расторг контракт с «Брюгге»

«Вчера я официально расторг контракт с “Брюгге”. Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе — о времени в “Брюгге” у меня останутся только приятные воспоминания», — прокомментировал расторжение соглашения с бельгийцами Габулов.