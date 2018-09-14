Габулов расторг контракт с «Брюгге»
Российский голкипер Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге», сообщает официальный сайт игрока.
Российский голкипер Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге», сообщает официальный сайт игрока.
«Вчера я официально расторг контракт с “Брюгге”. Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе — о времени в “Брюгге” у меня останутся только приятные воспоминания», — прокомментировал расторжение соглашения с бельгийцами Габулов.
В июле «Чемпионат» первым сообщил, что Габулов и «Брюгге» ведут переговоры о расторжении контракта. Игрок перешёл в бельгийский клуб из тульского «Арсенала» в начале января этого года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на полтора года. По итогам прошедшей кампании «Брюгге» завоевал золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.
Ранее Габулов защищал цвета таких клубов, как «Динамо», «Алания», ЦСКА, «Кубань», «Амкар» и «Анжи».