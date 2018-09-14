«Эвертону» грозит снятие очков из-за тайных переговоров с тренером «Уотфорда»
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Английская футбольная
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Английская футбольная
Как отмечает издание, если клуб будет признан виновным в том, что пытался договориться со специалистом, не поставив в известность «Уотфорд», «ириски» могут быть оштрафованы на значительную сумму или лишены очков.
Предполагается, что выбранные
В материале говорится, что «Уотфорд» не заинтересован в выплате компенсации и хочет, чтобы «Эвертон» понес наказание, мерсисайдцы свою вину не признают.
Португальский специалист Силва покинул пост главного тренера «Уотфорда» в январе 2018 года, а в мае возглавил «Эвертон».