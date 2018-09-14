«Эвертону» грозит снятие очков из-за тайных переговоров с тренером «Уотфорда»

Как отмечает издание, если клуб будет признан виновным в том, что пытался договориться со специалистом, не поставив в известность «Уотфорд», «ириски» могут быть оштрафованы на значительную сумму или лишены очков.

Предполагается, что выбранные премьер-лигой адвокаты смогут запросить электронную переписку и записи телефонных переговоров Силвы с двумя клубами, чтобы собрать доказательства. По данным СМИ, в июне премьер-лига предприняла попытки уладить спор с помощью посредников, однако потерпела неудачу. Встречи владельца «Эвертона» Фархада Мошири и руководства «Уотфорда» также не принесли результата.

В материале говорится, что «Уотфорд» не заинтересован в выплате компенсации и хочет, чтобы «Эвертон» понес наказание, мерсисайдцы свою вину не признают.