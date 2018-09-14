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13:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Эвертону» грозит снятие очков из-за тайных переговоров с тренером «Уотфорда»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Английская футбольная премьер-лига начала расследование в отношении ливерпульского «Эвертона» в связи с назначением главным тренером Марко Силвы, ранее работавшим в «Уотфорде», сообщает Sky Sports.

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Как отмечает издание, если клуб будет признан виновным в том, что пытался договориться со специалистом, не поставив в известность «Уотфорд», «ириски» могут быть оштрафованы на значительную сумму или лишены очков.

Предполагается, что выбранные премьер-лигой адвокаты смогут запросить электронную переписку и записи телефонных переговоров Силвы с двумя клубами, чтобы собрать доказательства. По данным СМИ, в июне премьер-лига предприняла попытки уладить спор с помощью посредников, однако потерпела неудачу. Встречи владельца «Эвертона» Фархада Мошири и руководства «Уотфорда» также не принесли результата.

В материале говорится, что «Уотфорд» не заинтересован в выплате компенсации и хочет, чтобы «Эвертон» понес наказание, мерсисайдцы свою вину не признают.

Португальский специалист Силва покинул пост главного тренера «Уотфорда» в январе 2018 года, а в мае возглавил «Эвертон».

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